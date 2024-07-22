Дети, я вам расскажу правду о Курской битве Да, на Белгородчине, где руководит кавалер ордена Мужества Вячеслав Гладков, происходят поистине удивительные вещи.
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Дети, я вам расскажу правду о Курской битве Да, на Белгородчине, где руководит кавалер ордена Мужества Вячеслав Гладков, происходят поистине удивительные вещи.
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