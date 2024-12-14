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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В субботу «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». В воскресенье «Манчестер Сити» сразится в дерби с «Манчестер Юнайтед», «Челси» сыграет дома с «Брентфордом».

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