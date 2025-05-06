Петербургские таксисты готовят обращение к Владимиру Путину и Госдуму

Они просят доработать законопроект о локализации авто Профсоюз работников такси «Новый труд» готовит обращение к российскому президенту Владимиру Путину и в Государственную думу с просьбой доработать федеральный законопроект, который касается использования машин отечественного производства в такси.
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