Сборные России и Пакистана могут сыграть в ноябре

– 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь.