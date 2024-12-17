За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"

Игорь Кузнецов Приставить охрану ко всем разработчикам "высокого класса" изделий в ВПК просто невозможно физически. Делать "закрытые города" как в СССР - достаточно вспомнить как "секрет" технологии изготовления атомный бомбы похитили из США, что нашим учёным помогло избежать "тупиковых ветвей" в разработке. В Иране 4-х учёных убили, если нужно, сделают, пусть с трудностями. Единственное что нужно усилить - работу контрразведки. За гривны многое можно купить на Украине.

Павел Ильин Когда начнем на террор и диверсии отвечать жкстко? Когда этих либерало и гуманистов уберут из власти? Смертную казнь когда восстановят?