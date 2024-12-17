Из статьи Ирины Мишиной: "В подмосковных Котельниках найден застреленным заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс» Михаил Шатский, который занимался модернизацией российских крылатых ракет и дронов.
За Михаилом Шатским охотились давно и просчитали все его шаги. Не исключаю, что он был целью сразу нескольких сторон — и ГУР, и НАТО"
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Приставить охрану ко всем разработчикам "высокого класса" изделий в ВПК просто невозможно физически. Делать "закрытые города" как в СССР - достаточно вспомнить как "секрет" технологии изготовления атомный бомбы похитили из США, что нашим учёным помогло избежать "тупиковых ветвей" в разработке. В Иране 4-х учёных убили, если нужно, сделают, пусть с трудностями. Единственное что нужно усилить - работу контрразведки. За гривны многое можно купить на Украине.
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1 час.
Павел Ильин
Когда начнем на террор и диверсии отвечать жкстко? Когда этих либерало и гуманистов уберут из власти? Смертную казнь когда восстановят?
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54 мин.
ВМ
Виктор Миков
Шатский родился в 1978 г. СССР распался в 1991 г., когда он еще учился в лучшем случае на 3 курсе. Вряд ли тогда его взяли хурки на заметку.
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31 мин.
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