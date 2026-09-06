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Министр финансов Ирана провел переговоры с Антоном Силуановым в Москве

Министр финансов Ирана провел переговоры с Антоном Силуановым в Москве

Министр финансов Ирана посетил Москву с целью проведения переговоров с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.

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