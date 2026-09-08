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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий об Угальде: «В подыгрыше, открываниях, понимании игры, взаимодействиях – просто топище. Но не нравится, как он завершает»

Леонид Слуцкий высказался об игровых качествах Манфреда Угальде . В 7 матчах сезона РПЛ на счету форварда « Спартака » 2 гола.

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