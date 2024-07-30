Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал цифры безвозвратных потерь украинской армии Украинская армия с начала конфликта в 2022 году безвозвратно потеряла порядка 700 тысяч военнослужащих.
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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал цифры безвозвратных потерь украинской армии Украинская армия с начала конфликта в 2022 году безвозвратно потеряла порядка 700 тысяч военнослужащих.
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