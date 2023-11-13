В Рязани пройдёт круглый стол «Отмена российской истории и культуры в странах Запада как идейная основа русофобии»

Особое внимание будет уделено расширению возможностей международного противодействия кампании по дискредитации исторической роли и вклада России в сокровищницу духовных и материальных ценностей мировой цивилизации.
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