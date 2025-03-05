Новый Mac Studio с Apple M3 Ultra, как ожидается, будет выпущен вместе с M4 MacBook Air

Компания Apple удивила всех, представив вчера незаметный M3 iPad Air и iPad 11-го поколения. Оба устройства, по сути, являются обновлениями середины цикла, причём последнее предлагает удвоенный объём базовой памяти и более новую SoC A16.
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