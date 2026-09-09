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Царьград

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Александра Савельева оштрафована судом Москвы на 40 тысяч рублей

Александра Савельева оштрафована судом Москвы на 40 тысяч рублей

Александра Савельева, бывшая солистка группы «Фабрика», оштрафована московским судом на 32,1 тысячи рублей за рекламу в соцсетях.

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