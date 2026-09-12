Эколог Тельнова: активность очага возбудителя чумы циклична

Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова рассказала ТАСС, что циркуляция возбудителей чумы может прерываться на период до 10 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК NDTV: в давке на ...
- Зеленский: встреч...
- Премьер Эстонии М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым