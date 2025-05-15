15 примеров, когда ожидания разбились о суровую реальность

Многие из нас любят нафантазировать себе больше, чем есть на самом деле. Но в данном случае речь идет о ситуациях, когда наши ожидания формируются на основе рекламы товара, который мы видим онлайн и соответственно хотим его получить именно таким.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии