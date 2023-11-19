«Полностью моя вина». Джордж Рассел – о столкновении с Ферстаппеном

«Полностью моя вина». Джордж Рассел – о столкновении с ФерстаппеномJiri Krenek / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном на 25-м круге Гран При Лас-Вегаса.
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