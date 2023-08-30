Представители ООН настаивают на возвращении России к реализации зерновой сделки. При этом они предлагают неприемлемые для Москвы варианты, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники.
ООН попытается вернуть РФ в зерновую сделку до выполнения ее условий
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Да ну на хер! Верить нельзя, кинут обязательно. Сначала выполните условия, потом посмотрим.
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11 час.
лл
лина любимцева
КАК ООН ТОПИТ за американское зерно из Украины.... Конечно, ООН пофиг интересы России, лишь бы американские интересы соблюсти!!
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7 час.
НН
Надежда Никитина
Деньги утром, стулья вечером и точка.
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5 час.
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