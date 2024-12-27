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Царьград

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Володин: В 2025 году в России пересмотрят школьную нагрузку

Володин: В 2025 году в России пересмотрят школьную нагрузку

Правительство России в новом году будет решать вопрос с чрезмерной нагрузкой, с которой дети сталкиваются в школе.

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