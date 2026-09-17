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Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева — о разорванной помолвке в Праге и отказе от чужих идеалов

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева — о разорванной помолвке в Праге и отказе от чужих идеалов

Зрители привыкли видеть Ксению Корневу пробивной, громкой и ироничной — на сцене «Уральских пельменей» её героини всегда берут своё.

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