Российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне СВО

На этой неделе российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов, продавливая украинскую оборону на всех фронтах: на севере дочищают территорию Луганской народной республики, взяв Невское; на юге ликвидируют последствия украинского контрнаступа в Запорожье, вернув Левадное.