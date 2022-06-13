НЛО базируются под водой, а не в космосе

Большая часть мирового океана до сих пор остается неизведанной. Что, если НЛО прячутся на подводных базах, и по этой причине никто не может их выследить или разгадать тайну их происхождения? Куда исчезают НЛО вскоре после того, как их заметили люди? Разве не странно, что никому не удается отследить НЛО, когда он его видит? Военные тоже не смогли этого сделать и мы ничего не знаем о происхождении и назначении этих объектов.