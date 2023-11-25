Доброволец Рамиль Исанбаев из Убинского района погиб на СВО

Сибиряк погиб в ходе выполнения боевого задания.Житель села Заречноубинское Убинского района Новосибирской области, 39-летний Рамиль Исанбаев, погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.
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