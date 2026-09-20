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Вот история

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Сценарный подход в криптопрогнозах: почему одной цены недостаточно

Сценарный подход в криптопрогнозах: почему одной цены недостаточно

Когда я в очередной раз наткнулся на заголовок вроде «Биткоин обязательно будет стоить 150 тысяч долларов к декабрю», то поймал себя на мысли, что подобные заявления давно перестали вызывать доверие.

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