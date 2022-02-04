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Немецкий депутат Котре назвал «глупым нанесением ущерба экономике» отказ от «Северного потока – 2»

Немецкий депутат Котре назвал «глупым нанесением ущерба экономике» отказ от «Северного потока – 2»

Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что использование газопровода «Северный поток-2» в качестве средства давления на Россию было «крайне неумным решением».

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