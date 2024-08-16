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В Курской области надо продержаться еще максимум неделю — мнение

В Курской области надо продержаться еще максимум неделю — мнение

Автор популярного Telegram-канала «МИГ России» спрогнозировал возможное развитие ситуации с атакой ВСУ на Курскую область.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Еще неделька, еще чуть-чуть... А вот повелитель Мумы, Герасим, тот рапортовал Верховному, что за два дня всех &quot;пАбидит&quot;, даже не знаю, кому верить...
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ЕБ
Евгений Бутяра
Так два дня уже прошли!
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