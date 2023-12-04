Депутат Хофрайтер призвал Шольца извиниться перед немцами из-за кризиса

Антон Хофрайтер, глава комитета бундестага по делам Европы, подверг политику канцлера Германии Олафа Шольца критике, поскольку появившийся при нем бюджетный кризис может оказать серьезное негативное влияние в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.
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