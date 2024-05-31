Суд отправили обвинённого во взятках новосибирского депутата Украинцева в СИЗО

Игорь Украинцев останется под арестом до 29 июля 2024 года.В Новосибирске суд избрал меру пресечения в отношении депутата горсовета Игоря Украинцев.
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