Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России

Решение министерства спорта РФ исключить фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную на основании вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил является позором и трусостью.