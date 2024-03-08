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Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России

Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России

Решение министерства спорта РФ исключить фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную на основании вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил является позором и трусостью.

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Вик Норд
Гниды,пособники пассивных,и активных западных экстремистов...
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