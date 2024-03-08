РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария ВеселовскаяТомаш
    Правильно, а то шпионов развелось больше, чем  нормальных людейМедведев призвал ...
  • Мария ВеселовскаяТомаш
    На Красной площади - на лобном месте!Медведев призвал ...
  • Валентин Воробьев
    В Великую отечественную войну хорошо помню "Смерть за смерть, Кровь за кровь". Сейчас всё повторяется, и снова СМЕРШ ...Медведев призвал ...

Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России

Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России

Решение министерства спорта РФ исключить фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную на основании вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил является позором и трусостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Гниды,пособники пассивных,и активных западных экстремистов...
Ответить
2 н.
Владимир Карпов
Миронов прав на 1000 процентов ...!!! Но кто из власти к этому прислушается ??? Такое впечатление, что быть подстилкой и быдлом перед МОК - это национальное призвание нашего Минспорта !!!
Ответить
1 н.

Картина дня

наверх