Администрация Салехарда ищет ответственного за содержание городского пляжа

В Салехарде ищут ответственного за содержание зоны отдыха на реке Полябта на ближайшие два месяца. В обязанности подрядчика войдут установка малых архитектурных форм, мелкий ремонт, проведение анализов воды, уборка.
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