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"Би-би-си": бананы могут подорожать в ближайшие годы из-за изменений климата

"Би-би-си": бананы могут подорожать в ближайшие годы из-за изменений климата

Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы из-за климатических изменений. Пишет "Би-би-си" со ссылкой на эксперта Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаля Лю.

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