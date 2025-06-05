Авторы The Witcher 4 раскрывают первые секреты симуляции NPC – персонажи не будут з...

Авторы The Witcher 4 раскрывают первые секреты симуляции NPC – персонажи не будут заскриптованыНа днях в рамках первого дня Unreal Fest 2025 студия CD Projekt RED представила техническую демонстрацию The Witcher 4, вызвавшую широкий резонанс.
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