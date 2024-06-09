Додон: Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за игнорирования СНГ и ЕАЭС

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что убытки Молдавии от игнорирования ЕАЭС и СНГ составили миллиарды долларов.
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