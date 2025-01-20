"Открытие века" в Помпеях показывает, как жили богатые жители древнего города

После того как в течение 2000 лет оно оставалось скрытым под метрами вулканических пород и пепла, в Помпеях обнаружили уникальную находку, которую археологи называют открытием, происходящим раз в столетие.
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