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Царьград

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"Я убил Царя" в Ельцин-центре: режиссёр-русофоб ставит спектакль, искажающий историю

"Я убил Царя" в Ельцин-центре: режиссёр-русофоб ставит спектакль, искажающий историю

В екатеринбургском "Ельцин-центре" готовится к показу спектакль "Я убил царя" с оскорбительным для русского народа содержанием.

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