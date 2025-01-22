В 10 раз быстрее: как ИИ ускоряет создание лекарств от смертельных болезней

Стартап Isomorphic Labs, специализирующийся на разработке медикаментов и принадлежащий корпорации Alphabet (материнской компании Google), планирует начать клинические испытания своего препарата уже в этом году.
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