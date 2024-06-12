"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

результат "оптимизации" всего и вся в нашей стране. когда работодатели, в т.ч. и мвд, просто пачками вышвыривали людей с работы на помойку, а потом ныли и ноют о нехватке персонала. теперь имеем то, что имеем, когда в муниципальных районах на несколько населённых пунктов у "правоохранителей" в наличии 1..2 полицейских. о какой безопасности в таком случае может идти речь. этому Толстому не из-за тонированного стекла "майбаха" надо на жизнь в стране взглянуть.

Одиссей

Вот не надо сопли развозить!! Помню из армии; "Действуй по Уставу - завоюешь честь и славу!" КАЖДЫЙ командир ЛИЧНО отвечает за точное и четкое выполнение поставленной перед ним задачи. Не можешь выполнить - уходи. Из своего кресла или вообще из МВД. Не держись за кресло - честь дороже, а последствия могут быть ужасными. Не хватает людей - завали ВСЕХ вышестоящих, вплоть до Министра, рапортами. Получил сигнал о стрельбе - сделай все, чтобы ее прекратить и задержать всех причастных. И именно ЗАДЕРЖАТЬ, а не дать спокойно уехать с места стрельбы. Как задержать? У полиции, конечно, есть свои правила и полномочия, есть и такая практика: перегородить дорогу всеми доступными транспортными средствами, а потом уж заставить выйти из машин, сдать оружие и лечь мордой вниз. По этому поводу вспоминается эпизод из войны 080808: наш блок-пост, колонна грызунов, навстречу ей выходит наш солдат с РПГ наперевес и, поддерживая свои действия активной лексикой, останавливает колонну. Вы представляете: перед колонной стоят ОДИН - и они не решились на него напасть. Сами будучи вооруженными до зубов. Вот в ТАКИХ ситуациях проверяется, кто духом крепче. А у начальника Балашихинского РОВД дух не кремень, не сталь - аморфная и пахучая субстанция. Ему огурцы выращивать, а не РОВД руководить. Да и с ГАИ надо разобраться.