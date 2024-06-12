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"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

Наверняка все в курсе ситуации которая произошла  в Москве с участием гостей из Азербайджана. Кто не в курсе, кратко введем в курс произошедшего.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Лозунг &quot;Айзеры Азейбарджану, россиянам Россия&quot;.
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12 час.
Игорь Михайлович
результат &quot;оптимизации&quot; всего и вся в нашей стране. когда работодатели, в т.ч. и мвд, просто пачками вышвыривали людей с работы на помойку, а потом ныли и ноют о нехватке персонала. теперь имеем то, что имеем, когда в муниципальных районах на несколько населённых пунктов у &quot;правоохранителей&quot; в наличии 1..2 полицейских. о какой безопасности в таком случае может идти речь. этому Толстому не из-за тонированного стекла &quot;майбаха&quot; надо на жизнь в стране взглянуть.
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11 час.
Одиссей
Вот не надо сопли развозить!! Помню из армии; &quot;Действуй по Уставу - завоюешь честь и славу!&quot; КАЖДЫЙ командир ЛИЧНО отвечает за точное и четкое выполнение поставленной перед ним задачи. Не можешь выполнить - уходи. Из своего кресла или вообще из МВД. Не держись за кресло - честь дороже, а последствия могут быть ужасными. Не хватает людей - завали ВСЕХ вышестоящих, вплоть до Министра, рапортами. Получил сигнал о стрельбе - сделай все, чтобы ее прекратить и задержать всех причастных. И именно ЗАДЕРЖАТЬ, а не дать спокойно уехать с места стрельбы.  Как задержать? У полиции, конечно, есть свои правила и полномочия, есть и такая практика: перегородить дорогу всеми доступными транспортными средствами, а потом уж заставить выйти из машин, сдать оружие и лечь мордой вниз.  По этому поводу вспоминается эпизод из войны 080808:  наш блок-пост, колонна грызунов, навстречу ей выходит наш солдат с РПГ наперевес и, поддерживая свои действия активной лексикой, останавливает колонну. Вы представляете: перед колонной стоят ОДИН - и они не решились на него напасть. Сами будучи вооруженными до зубов. Вот в ТАКИХ ситуациях проверяется, кто духом крепче.  А у начальника  Балашихинского РОВД дух не кремень, не сталь - аморфная и пахучая субстанция. Ему огурцы выращивать, а не РОВД руководить. Да и с ГАИ надо разобраться.
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1 час.

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