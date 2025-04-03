Предприниматель в Братске наказан за торговлю сигаретами вблизи школы

В Братске предприниматель продавал табачные изделия в торговом центре рядом с детским учреждением. В связи с этм прокуратура направила в суд с требованием запретить бизнесмену продажу никотинсодержащей продукции, сообщили в ведомстве.
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