Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В «коалиции желающих» объявились насильно мобилизованные

В «коалиции желающих» объявились насильно мобилизованные

Единственная реальная историческая связь России с Голландией – «великое посольство» Петра I. Именно из него царь привез свои реформаторские идеи и даже новый флаг для страны (лишь поменяв на нем местами белую и синюю полосы).

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