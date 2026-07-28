В «коалиции желающих» объявились насильно мобилизованные

Единственная реальная историческая связь России с Голландией – «великое посольство» Петра I. Именно из него царь привез свои реформаторские идеи и даже новый флаг для страны (лишь поменяв на нем местами белую и синюю полосы).
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