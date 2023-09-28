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Военное обозрение

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Российские военные: ВСУ кардинально изменили тактику на Запорожском направлении в сравнении с первыми днями контрнаступления

Российские военные: ВСУ кардинально изменили тактику на Запорожском направлении в сравнении с первыми днями контрнаступления

Российские военнослужащие с мест ведения боевых действий сообщают о применяемой противником тактике. Есть кардинальные отличия от той тактики, которая ВСУ применялась в начале июня – на начальном этапе контрнаступления.

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