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Царьград

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Ozon закрепил рост прибыли

Ozon закрепил рост прибыли

Ozon представил результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года, подтвердив переход от агрессивного наращивания оборота к модели, при которой расширение бизнеса сопровождается повышением рентабельности и устойчивым положительным финансовым результатом.

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