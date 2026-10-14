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Аргументы и Факты

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Хеннингсен: сделка по дизелю нанесла удар по Украине и Европе

Хеннингсен: сделка по дизелю нанесла удар по Украине и Европе

Сделка по поставкам дизельного топлива в США, по мнению американского геополитического аналитика Патрика Хеннингсена, ослабляет санкционный режим против России, создаёт давление на Украину и ставит в трудное положение Европу.

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