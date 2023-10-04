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В День учителя 5 октября 2023 года нужно не забыть поздравить виновников торжества

В День учителя 5 октября 2023 года нужно не забыть поздравить виновников торжества

В День учителя 5 октября 2023 года нужно не забыть поздравить виновников торжества Дмитрий СавенковСередина осени в российские школы приносит важный профессиональный и школьный праздник — День учителя.

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Надежда Белугина
УЧИТЕЛЮ  Надежда Белугина-Подюжская Нелёгкая профессия – учитель, Хотя важней другой, пожалуй, нет. Носитель знаний, вечный просветитель - Весь мир тебе обязан много лет. Ты каждый год шлифуя поколенья, Работаешь, как тонкий ювелир. Учитель, не имеющий терпенья, Сбежит, ища покой себе и мир. Век технологий требует умелых, Нельзя отстать, устать и уступить. Другого не предвидится удела: Отстанешь – будет некого винить. Учительство – как самоотреченье В желанье детям опыт передать. И с ним любовь, тепло и увлеченье. И смысла нет о помощи взывать. ...Как выстоять и пережить то время, Где ты – &quot;слуга&quot; безграмотных &quot;господ&quot;? Как стержень не сломать, осилить бремя, И личность сохранить в кругу невзгод? Заброшен дом. Тетради, совещанья, Ковид и карантин, а всё ж, глядим… Ты трудишься, путь в завтра освещая, Творя добро терпением своим.         Терпения, дорогие учителя, сил, настойчивости в преодолении трудностей! Успехов и уважения!
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