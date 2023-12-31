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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Канал успешно и уверенно прошел год, болельщики возвращаются к экранам. Стоит гордиться адаптацией нашего спорта к внутреннему рынку»

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Канал успешно и уверенно прошел год, болельщики возвращаются к экранам. Стоит гордиться адаптацией нашего спорта к внутреннему рынку»

«Друзья! Перед наступлением 2024 года я хочу вас поблагодарить, что были с «Матчем» и со спортом в уходящем году.

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