5 августа подразделения "Восток" освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области. В ходе операции русские военнослужащие встретили сопротивление в виде пулеметных точек и беспилотников, а также обнаружили сеть украинских подземных ходов.
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