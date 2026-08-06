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Царьград

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Минобороны РФ освободило Зарницу в Запорожской области 5 августа

Минобороны РФ освободило Зарницу в Запорожской области 5 августа

5 августа подразделения "Восток" освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области. В ходе операции русские военнослужащие встретили сопротивление в виде пулеметных точек и беспилотников, а также обнаружили сеть украинских подземных ходов.

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