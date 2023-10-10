Перинатальному центру казанской больницы №7 выдали ЗОС

Специалисты Государственного строительного надзора Татарстана выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику перинатального центра — ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 имени Садыкова» в Казани.
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