Москалькова обратилась в международные организации в связи с обстрелами ВСУ

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости» Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в международные организации в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области.