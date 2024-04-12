Нижегородский Уполномоченный оказал содействие предпринимателю в получении разрешения на установку информационной конструкции

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого в июле 2023 года поступило обращение от предпринимателя о нарушении прав, в связи с принятием решения Департаментом градостроительного развития и архитектуры Администрации города Нижнего Новгорода о демонтаже информационной конструкции.