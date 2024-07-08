И конь педальный: уничтожены сотни тысяч товаров с логотипом Ferrari

Итальянская марка Ferrari отчиталась о работе своей программы по борьбе с контрафактом, опубликовав количество уничтоженных за 2023 год товаров, на которые нелигитимно нанесен товарный знак легендарного бренда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии