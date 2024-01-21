Экс-теннисист Чесноков: матч Рублева и де Минора стал украшением турнира

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков заявил, что в матче россиянина Андрея Рублева и австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) были обоюдные ошибки, и похвалил российского теннисиста за эту игру.
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