Сверхглубокая скважина в Бохайском заливе показала результат выше ожидаемого Ежесуточно на газоконденсатном месторождении добывают 6,3 тыс.
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Сверхглубокая скважина в Бохайском заливе показала результат выше ожидаемого Ежесуточно на газоконденсатном месторождении добывают 6,3 тыс.
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