🚁 В тушении пожара в Карадагском заповеднике задействована аэромобильная группировка МЧС России Для тушения пожара были привлечены Ми-8 МЧС России и Росгвардии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚁 В тушении пожара в Карадагском заповеднике задействована аэромобильная группировка МЧС России Для тушения пожара были привлечены Ми-8 МЧС России и Росгвардии.